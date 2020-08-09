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Андрей Норкин поделился с поклонниками своими планами 

Ирина Лебедева 5 минут назад
Норкин обратился к фанатам
Фото: РИА Новости
Андрей Норкин сейчас в отпуске. Не так давно он выкладывал в инстаграме красивые фотографии с отдыха на природе, а на днях похвастался подарком на день рождения — конструктором «Лего» для взрослых.
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Модель для сборки — космический корабль из «Звездных войн» «Тысячелетний сокол». Как тогда отмечал Норкин, только инструкция к «Соколу» весит три килограмма!
А сегодня телеведущий сообщил, что отпуск заканчивается.
Он скоро встретится со своими телезрителями. А в оставшиеся дни будет собирать космолет, который уже готов более чем наполовину.

«Место встречи» возвращается в эфир НТВ через неделю! А пока продолжается работа над «Тысячелетним Соколом». Готовность — 55%!», — написал он в микроблоге.

Поклонники обрадовались.

«Ну наконец-то, а то очень соскучились».

Как ранее писал «Рамблер», Андрей Норкин стал еще популярнее из-за грустного события. Он стал вдовцом.
Его супруга Юлия Норкина скончалась при загадочных, по мнению общественности, обстоятельствах.
Официальная версия в виде инфаркта россиян не устроила.
В кончине Норкиной людям нравится видеть драму и мистику одновременно.
Комментарии 31
Общество , Андрей Норкин , НТВ
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