Норкин обратился к фанатам

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Андрей Норкин сейчас в отпуске. Не так давно он выкладывал в инстаграме красивые фотографии с отдыха на природе, а на днях похвастался подарком на день рождения — конструктором «Лего» для взрослых.

Модель для сборки — космический корабль из «Звездных войн» «Тысячелетний сокол». Как тогда отмечал Норкин, только инструкция к «Соколу» весит три килограмма!

А сегодня телеведущий сообщил, что отпуск заканчивается.

Он скоро встретится со своими телезрителями. А в оставшиеся дни будет собирать космолет, который уже готов более чем наполовину.

«Место встречи» возвращается в эфир НТВ через неделю! А пока продолжается работа над «Тысячелетним Соколом». Готовность — 55%!», — написал он в микроблоге.

Поклонники обрадовались.

«Ну наконец-то, а то очень соскучились».

Как ранее писал «Рамблер», Андрей Норкин стал еще популярнее из-за грустного события. Он стал вдовцом.

Его супруга Юлия Норкина скончалась при загадочных, по мнению общественности, обстоятельствах.

Официальная версия в виде инфаркта россиян не устроила.