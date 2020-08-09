Телеканал «Россия» рассказал о жизни скандального схиигумена Сергия ( Николай Романов ), отсидевшего за убийство до принятия им сана и скрывшего это от Церкви.

По словам знакомых с ситуацией людей, Романов в молодости работал инспектором уголовного розыска в милиции. Однако уже тогда о нем отзывались негативно.

«К исполнению своих служебных обязанностей относился халатно. Инициативы в работе не проявлял. Имели место случаи злоупотребления служебным положением. Неоднократно появлялся в рабочее время в нетрезвом состоянии. Проявлял элементы нечистоплотности. Болтлив. Среди личного состава авторитетом не пользовался», — говорится в сюжете «Вести.ru».

Уволен из органов Сергий был за халатное отношение к работе и дискредитацию милиции его уволили. Позже он устроился работать в отдел снабжения автобазы, где продолжал пить и прогуливать работу.

Убийство Романов совершил в 1985 году. Тогда в реке было найдено тело мужчины, которого забили монтировкой.

Соседи Романова в подмосковном Пушкино все еще помнят его.

«С какой-то компанией связался, и у кого-то они часы что ли сняли. И нашли под мостом этого мужика!» — говорит соседка.

Убитым оказался учитель географии местной школы Рашит Хафизов. Романов вместе с подельниками поочередно нанесли жертве более 10 ударов монтировкой по голове.

Дело не удавалось раскрыть 15 месяцев. Позже Романов был задержан за ДТП со смертельным исходом и крупное хищение государственного имущества. В СИЗО будущий монах сознался в убийстве.

В колонии Сергий провел 13 лет, где работал электромонтером. Отмечается, что во время отбывания наказания Романов увлекся религией, помогал строить монастырь. После освобождения он попросился в храм в Алапаевске, однако не сошелся там с местным с настоятелем.

По данным СМИ, Романов намеревался стать главным в храме, но его прогнали. После он сменил еще несколько обителей.

При этом Романов даже не имеет духовного образования. Его выгнали из Московской духовной академии 29 декабря 2005 года. «Иеромонах Сергий распоряжением № 329 отчислен из состава учащихся Московской Духовной семинарии Сектора заочного обучения за систематические пропуски зачетных сессий и неактивность в учебе», — говорится в документе».

Решив стать монахом, Романов на так называемом допросе ставленника указал, что «дел по суду и следствию не имеет», о трех официальных женах также умолчал.

О методах воспитания в Среднеуральском женском монастыре рассказывали бывшие послушники. По их словам, в обители их били за малейшую провинность ремнем или проводом.

«Я даже не заметила, как грань дозволенного была пересечена, так скажем, и в дальнейшем уже начали заставлять мужчин бить детей. То есть плечистым таким мужикам отец Сергий Романов давал распоряжения абсолютно из-за любого инцидента идти и бить», — рассказала бывшая послушница Христина Самушкина.

Очевидцы рассказывают, что Романов заставлял людей отказываться от ИНН, так как, в тех цифрах число зверя — 666. Он также заставлял отказываться от паспортов, хотя у самого было аж два заграничных паспорта, по которым за последние годы он совершил десятки поездок в другие страны.

6 августа стало известно, что в Среднеуральском женском монастыре умерла 15-летняя девочка. При этом схимонах Сергий (Николай Романов) сообщил, что у скончавшейся был рак головного мозга.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах случившегося. Проверка не выявила на теле девочки «повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти». Однако СМИ сообщают, что на теле умершей девочки обнаружили травмы.

Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.