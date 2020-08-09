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Симоньян раскрыла секрет своего похудения 

Lenta.ru и ещё 2 56 минут назад
Симоньян раскрыла секрет своего похудения
Фото: Margarita Simonyan / Facebook
Главный редактор RT и многодетная мама Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками секретом своего похудения, назвав его «своей вредной, но эффективной и необременительной диетой». Об этом она написала на своей странице в Instagram.
В октябре прошлого года у Маргариты Симоньян родился третий ребенок. В социальной сети она написала, что на сегодняшний день ее вес составляет 53,9 килограмма, в то время как девять месяцев назад она весила 72 килограмма. При этом, утверждает Симоньян, чтобы похудеть, она не занимается спортом и не выполняет никаких упражнений. Сбросить лишний вес ей помогает исключительно правильное питание.
Журналистка раскрыла, в чем заключается ее диета. По ее словам, она ест дважды в день, причем утром — все, что хочется: от творога, яичницы и окрошки до пельменей и макарон, а также фрукты, ягоды и мороженое. Причем за количеством еды она не следит. Ужинает Маргарита Симоньян около 17 часов, когда начинает испытывать голод. Ее ужин состоит из небольшого количества нежирного белка: курицы, сердечек, постной говядины, яиц, рыбы или морепродуктов без гарнира. Также в вечернее время Симоньян не ест овощи и фрукты. Кроме того, она пьет в большом количестве жидкость, но только несладкие напитки.

«Спортом я не занимаюсь вообще. Нет ни времени, ни желания — тренажеру я всегда предпочту какую-нибудь антологию русской поэзии», — подчеркнула Маргарита Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США. Она отметила, что в Соединенных Штатах намного меньше врачей на душу населения и коечных мест, чем в России. Также, по ее словам, многие американцы не вызывают скорую помощь, поскольку не могут себе этого позволить.
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Комментарии 4
Общество , Маргарита Симоньян
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