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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 5 189 

ТАСС 49 минут назад
Названо число новых случаев COVID-19 в РФ
Фото: ТАСС
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 189, общее число заразившихся достигло 887 536. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%), Республике Северная Осетия (0,1%), Московской области (0,2%), Кабардино-Балкарии (0,2%). Новые 689 случаев выявлены в Москве, 184 — в Свердловской области, 160 — в Санкт-Петербурге, 150 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 149 — в Московской области.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 3 215. Согласно данным штаба, всего выписаны 693 422 пациента. В частности, за сутки были выписаны 803 пациента в Москве, 189 в Красноярском крае, 176 в Московской области, 146 в Ямало-Ненецком автономном округе, 111 в Пензенской области.
По данным оперштаба, число умерших из-за коронавируса увеличилось за сутки на 77 против 129 днем ранее. Так, было зарегистрировано 12 летальных исходов в Москве, семь в Новосибирской области, по пять в Тульской и Свердловской областях, по три в Санкт-Петербурге, Республике Коми, Костромской, Омской и Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.
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Общество , Московская область , Ненецкий Автономный Округ , Республика Северная Осетия — Алания
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