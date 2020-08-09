Онищенко рассказал о новом вирусе из Китая

"Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация. Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений", — отметил Онищенко.