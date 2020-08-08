Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт предрек осенью COVID-19 сидевшим в «бункере» россиянам 

Майк Габриелян 58 минут назад
Россияне, строго соблюдавшие самоизоляцию, могут заразиться коронавирусом осенью, потому что не получили пассивную иммунизацию. Так полагает Арег Тотолян, директор НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера, передаёт «Интерфакс».
Названо число жертв коронавируса в России
Ученый отметил, что осенью у людей завершится отпуск, начнется учебный и рабочий год, плотность населения заметно повысится. Это приведет к участившимся случаям COVID-19, но сильного роста не будет.

«Болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — предсказал Тотолян.

По его словам, ситуация не будет тяжелой, поскольку в регионах постепенно вырабатывается коллективный иммунитет. Эпидемия закончится, когда иммунитет появится у 60-70% граждан.
Существует только два способа его приобрести: переболеть или вакцинироваться.
Комментарии 22
Общество , Видео , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Предсказатель пяти президентов США сделал прогноз
Предсказатель пяти президентов США сделал прогноз
Панин развелся и получил вид на жительство
Панин развелся и получил вид на жительство
Названа новая причина страшного взрыва в Бейруте
Названа новая причина страшного взрыва в Бейруте
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
«Я принял единственно возможное решение»
02:32
«Я принял единственно возможное решение»
Политика Армия
Пелена густого дыма: в Бейруте произошло новое ЧП
00:10
Пелена густого дыма: в Бейруте произошло новое ЧП
Происшествия Катастрофы
«О боже, что за бабка!»: фото Собчак взорвало Сеть
00:21
«О боже, что за бабка!»: фото Собчак взорвало Сеть
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение