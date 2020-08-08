Россияне, строго соблюдавшие самоизоляцию, могут заразиться коронавирусом осенью, потому что не получили пассивную иммунизацию. Так полагает Арег Тотолян, директор НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера, передаёт «Интерфакс».

Ученый отметил, что осенью у людей завершится отпуск, начнется учебный и рабочий год, плотность населения заметно повысится. Это приведет к участившимся случаям COVID-19, но сильного роста не будет.

«Болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — предсказал Тотолян.

По его словам, ситуация не будет тяжелой, поскольку в регионах постепенно вырабатывается коллективный иммунитет. Эпидемия закончится, когда иммунитет появится у 60-70% граждан.

Существует только два способа его приобрести: переболеть или вакцинироваться.