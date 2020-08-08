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Скончался митрополит Исидор 

Майк Габриелян и ещё 21 38 минут назад
Митрополит Кубани умер от коронавируса
Фото: РИА Новости
Главный судья РПЦ умер от осложнений, связанных с COVID-19.
Скончался митрополит Исидор (Кириченко) — председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, глава Кубанской митрополии. О смерти митрополита сообщает сайт епархии.

«8 августа 2020 г. после непродолжительной тяжелой болезни, на 80-м году жизни отошел ко Господу митрополит Исидор», — говорится в сообщении.

«Газета.Ru» пишет со ссылкой на заместителя управделами патриархи епископа Савву, что Исидор умер от осложнений, связанных с коронавирусом.
Митрополит занимал должность председателя Высшего общецерковного суда с 2008 года.
Судебная система РПЦ включает три инстанции: епархиальные суды, Общецерковный суд и Суд Архиерейского Собора.
Ранее митрополит Исидор говорил, что Общецерковный суд играет роль второй инстанции по отношению к епархиальным судам. Он призван исправлять несправедливости, допущенные на уровне епархиальных судов, либо, наоборот, подтверждать решения епархиального суда.
Как сообщал «Рамблер», патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями и передал их дела в Общецерковный суд.
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Общество , РПЦ , Газета.Ru
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