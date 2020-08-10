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Названы сроки второй волны коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 6 13 минут назад
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Вторую волну коронавируса в России следует ожидать осенью, такие сроки назвал доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов. Его слова приводит RT.
Специалист отметил, что сезонный подъем начнется в октябре. Он добавил, что заболевшие в этот период будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто заразился летом.
По словам Фаворова, осенью в Москве вирус будет более агрессивным. «Начнется медленный, но достаточно уверенный подъем, который не выйдет на цифры, которые были, допустим, в апреле. Ну, может быть, выйдет, но он уже выйдет где-то в ноябре — январе, а потом начнется постепенное снижение», — сказал он. Эксперт добавил, что нарастание будет медленное и контролировать его будет довольно просто.
Эпидемиолог также предположил, что защитные маски россиянам придется носить еще два года.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что все ограничения в городе, возможно, будут сняты через несколько месяцев. Он подчеркнул, что второй волны в столице не наблюдается.
В России за последние сутки выявили 5189 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Наибольший прирост наблюдается в Москве (689), Свердловской области (184), Санкт-Петербурге (160), Ханты-Мансийском АО (150), Московской области (149), Красноярском крае (129), Ставропольском крае (127), Ростовской области (127), Иркутской области (123), Нижегородской области (118).
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Общество , Наука и техника , Сергей Собянин , Москва
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