Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число участников несанкционированных акций в Хабаровске продолжило снижаться 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 4 часа назад
В Хабаровске снизилось число участников акции протеста
Фото: ТАСС
В Хабаровске пятую неделю подряд снижается численность участников несанкционированных акций в поддержку арестованного по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает правительство региона.
На площади имени Ленина собрались 2,8 тыс. человек, сообщается на сайте регионального правительства.
«Численность участников несанкционированных акций в Хабаровском крае снижается пятую неделю подряд», — говорится в сообщении.
На площади дежурят медики. Власти призывают жителей региона воздержаться от участия в мероприятиях, которые предполагают массовое скопление людей.
Отмечается, что по мере снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом, «все больше жителей предпочитают проводить время в парках и скверах».
В регионе разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, работают летние веранды кафе и ресторанов, загородные базы отдыха.
Ограничения снимаются «точечно», там, где нет риска массовых заражений.
Хабаровский край находится на первом месте в ДФО и на 24-м в России по уровню заболеваемости (500 случаев на 100 тыс. населения).
Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Самые массовые митинги проходили по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тыс. человек, 18 июля — 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тыс. человек, 1 августа — 3,5 тыс. человек.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Познер оценил шансы Лукашенко на победу Познер оценил шансы Лукашенко на победу Доброволец раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса Доброволец раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса Эксперт: Россия уступает СССР по защите от биологических угроз Эксперт: Россия уступает СССР по защите от биологических угроз
Комментарии 1
Общество , Сергей Фургал , Хабаровск , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Видео
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
01:12
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
В мире
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
01:58
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
Происшествия
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
01:39
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
Происшествия
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
01:19
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Шоу-бизнес
Страшнее, чем Майдан. Назван главный страх Лукашенко
00:15
Страшнее, чем Майдан. Назван главный страх Лукашенко
В мире Политика
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение