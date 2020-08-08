Народным судам во время войны вернули все удобства 

Современникам кажется, что во время Великой Отечественной войны вся страна жила на осадном положении и никакой привычной гражданской жизни в ней не было. Однако СССР, хотя и опаляемый войной, восстанавливал и поддерживал сколько-то привычны ритм жизни повсюду, где возможно.

Одним из примеров этого может стать постановление Совнаркома РСФСР от 8 августа 1943 года, которое касалось обеспечения народных судов помещениями. Пока Советская Армия боролась за Брянск, Белгород, Воронеж и Донбасс, в северных регионах народные суды никак не могли наладить нормальную работу.

Как отмечалось в постановлении, им приходилось ютиться в непригодных помещениях, а местные власти не только не помогали им, но частенько вообще выселяли. Посему Совнарком постановил вернуть судам все незаконно изъятые помещения, отремонтировать их и обставить нужной мебелью. Причём на выполнение этих заданий чиновникам дали всего месяц.