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Народным судам во время войны вернули все удобства 

Парламентская газета 2 часа назад
Народным судам во время войны вернули все удобства
Фото: АГН МОСКВА
Современникам кажется, что во время Великой Отечественной войны вся страна жила на осадном положении и никакой привычной гражданской жизни в ней не было. Однако СССР, хотя и опаляемый войной, восстанавливал и поддерживал сколько-то привычны ритм жизни повсюду, где возможно.
Одним из примеров этого может стать постановление Совнаркома РСФСР от 8 августа 1943 года, которое касалось обеспечения народных судов помещениями. Пока Советская Армия боролась за Брянск, Белгород, Воронеж и Донбасс, в северных регионах народные суды никак не могли наладить нормальную работу.
Как отмечалось в постановлении, им приходилось ютиться в непригодных помещениях, а местные власти не только не помогали им, но частенько вообще выселяли. Посему Совнарком постановил вернуть судам все незаконно изъятые помещения, отремонтировать их и обставить нужной мебелью. Причём на выполнение этих заданий чиновникам дали всего месяц.
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