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Минстрой предложил отмечать День изыскателя 

ТАСС и ещё 1 52 минуты назад
Минстрой предложил отмечать День изыскателя
Фото: РИА Новости
Минстрой России предложил установить профессиональный праздник День изыскателя и отмечать его в последнее воскресенье ноября. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Учреждение указанного профессионального праздника не только сплотит трудовые коллективы, создаст мотивацию к труду, укрепит традиции, поднимет на новый уровень профориентацию подрастающего поколения, но и будет способствовать сохранению историко-культурного наследия отрасли и страны", — говорится в пояснительной записке.

По данным Минстроя, в строительной отрасли заняты более 2,7 млн человек — это сотни тысяч предприятий. Строительные образовательные учреждения ежегодно выпускают более 35 тыс. специалистов.
Как подчеркивается в пояснительной записке, документ разработан для развития отечественных традиций, связанных со строительной отраслью, повышения престижа профессии изыскателя, а также в знак признания заслуг специалистов в совершенствовании регулирования инженерных изысканий в строительстве.
Проект постановления направлен на рассмотрение в профильные ассоциации. Он разработан в преддверии Дня строителя, который отмечается в России во второе воскресенье августа. В 2020 году праздник выпал на 9 августа.
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Общество , Минстрой
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