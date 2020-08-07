Найден самый крупный в России алмаз 

Алмаз насыщенного желто-коричневого цвета имеет размеры 47х24х22 мм.

«Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России», — заявили в компании.

Возраст камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет.

На месторождении «Эбелях», расположенном на правом притоке реки Анабар в Якутии, уже неоднократно добывали камни редких цветов. В 2017 году здесь добыли сразу три уникальных фантазийных алмаза — ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов широкой публике.

Вопрос огранки последней уникальной находки пока не решен. Алмаз передан специалистам для оценки, после чего компания решит, передавать ли его в огранку или продать в неограненном виде.

В «Алросе» уверены, что камень будет пользоваться высоким спросом на рынке, поскольку из него можно произвести сразу несколько бриллиантов высокого качества.

Как писал «Рамблер», в октябре прошлого года в Якутии был найден уникальный двойной алмаз, напоминавший по структуре матрешку: внутри одного камня находится еще один. Возраст камня может составлять более 800 млн лет. По оценке специалистов, камень такой структуры — единственный в мире и первый за всю историю алмазодобычи.