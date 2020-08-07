«Это геноцид»: жителей российского города травят вредными выбросами

«Проезжая ночью мимо утильзавода были в шоке от вони, которая стоит вокруг. Не поленились, развернулись, решили проверить, что там происходит. В итоге увидели, как из пяти труб валит дым и ветром его несет в сторону города», — пояснил Беляев в своей заметке.