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Тюменцев травят вредными выбросами. «Это геноцид» 

Ura.Ru 1 час назад
«Это геноцид»: жителей российского города травят вредными выбросами
Фото: ТАСС
Жители Ишима жалуются на невыносимый запах от выбросов местного утильзавода. Об этом они рассказали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Автор публикации Алексей Беляев утверждает, что завод не перестает работать даже по ночам.

«Проезжая ночью мимо утильзавода были в шоке от вони, которая стоит вокруг. Не поленились, развернулись, решили проверить, что там происходит. В итоге увидели, как из пяти труб валит дым и ветром его несет в сторону города», — пояснил Беляев в своей заметке.

Пользователи в комментариях поддержали возмущение ишимца.

«Просто геноцид населения», — заявила Галина Гончарова.

«Кто и зачем травит людей этим зловонным воздухом? Весь город страдает. Окна вечером невозможно открыть», — резюмировал Алексей Щелкунов.

В администрации Ишимского района URA.RU пояснили, что в курсе проблемы неприятного запаха, который установился в городе. Но его источник пока точно не установлен: проверяют все предприятия, которые работают в поселении.

«По утильзаводу тоже ведется работа. Прокуратура настаивает на том, чтобы там заменили оборудование. Но на это нужны деньги, которые как раз сейчас пытаются найти», — пояснил агентству замглавы Ишимского района Сергей Максимов.

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Получить оперативный комментарий в региональном управлении Роспотребнадзора URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Жители деревни Голышмановского района жалуются на то, что им нечем дышать из-за строительства новой птицефабрики.
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Комментарии 7
Общество , Сергей Максимов , Алексей Беляев , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор
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