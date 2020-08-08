Повреждения на теле: новые детали смерти в монастыре

На теле 15-летней девочки, которая умерла в Среднеуральском женском монастыре от онкологического заболевания, нашли телесные повреждения. Сейчас тело находится на судебно-медицинской экспертизе.

Следователи Верхней Пышмы отказали родителям в выдаче тела ребенка до проведения судебно-медицинской экспертизы. Они не отрицают наличие диагноза — диффузной глиомы ствола мозга, однако при осмотре происшествия на теле были обнаружены телесные повреждения, пишет Е1.ru.

Судебно-медицинская экспертиза нужна для выяснения природы этих повреждений.

«Мы же сказали: «Не забирайте». Нет, забрали. Спокойно похоронить не дают со своими законами. Говорят, что ищут наркотические вещества», — добавил в беседе с журналистов портала отец девочки.