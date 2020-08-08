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На теле умершей в монастыре отца Сергия девочки нашли повреждения 

Ura.Ru 36 минут назад
Повреждения на теле: новые детали смерти в монастыре
Фото: © URA.RU
На теле 15-летней девочки, которая умерла в Среднеуральском женском монастыре от онкологического заболевания, нашли телесные повреждения. Сейчас тело находится на судебно-медицинской экспертизе.
Следователи Верхней Пышмы отказали родителям в выдаче тела ребенка до проведения судебно-медицинской экспертизы. Они не отрицают наличие диагноза — диффузной глиомы ствола мозга, однако при осмотре происшествия на теле были обнаружены телесные повреждения, пишет Е1.ru.
Судебно-медицинская экспертиза нужна для выяснения природы этих повреждений.

«Мы же сказали: «Не забирайте». Нет, забрали. Спокойно похоронить не дают со своими законами. Говорят, что ищут наркотические вещества», — добавил в беседе с журналистов портала отец девочки.

Ранее, напомним, стало известно, что по факту смерти 15-летнего подростка в монастыре Следственный комитет проводит проверку. Об этом говорил врач-онколог, наблюдавший девочку. Этот факт, как и судебно-медицинская экспертиза, вызвали у него недоумение. Как писало URA.RU, 6 августа в монастыре скончалась девочка из Новокузнецка. Полгода назад родители привезли девочку с четвертой стадией онкологии в монастырь «вымаливать», так как медикаментозное лечение не помогло.
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Общество , СКР
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