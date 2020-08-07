Количество зараженных в России падает 

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 241, до 877 135 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 267 человек, за день до этого — 5 204, еще днем ранее — 5 159.

В 27,1 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 7 235 россиян выписались после выздоровления, 119 пациентов с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 683 592 пациента, 14 725 человек скончались.

Новые случаи выявили в 84 регионах. Топ-10 по приросту: Москва (686), Свердловская область (180), Московская область (158), Санкт-Петербург (157), Ханты-Мансийский АО (143), Иркутская область (130), Ростовская область (128), Красноярский край (126), Мурманская область (119), Краснодарский край (115).

За ними следуют: Омская область (107), Ставропольский край (104), Нижегородская область (103), Оренбургская область (103), Хабаровский край (102), Ульяновская область (100).

Менее 100 новых случаев: Кемеровская область (96), Приморский край (96), Воронежская область (95), Алтайский край (95), Саратовская область (94), Волгоградская область (93), Новосибирская область (92), Ямало-Ненецкий АО (91), Челябинская область (89), Тюменская область (79), Пермский край (72), Сахалинская область (66), Архангельская область (64), Калмыкия (58), Кировская область (58), Якутия (56), Пензенская область (54), Томская область (54), Коми (52).

Менее 50: Белгородская область (49), Дагестан (48), Самарская область (42), Ярославская область (41), Карелия (41), Астраханская область (39), Крым (39), Орловская область (37), Костромская область (35), Башкирия (35), Чувашия (33), Курская область (32), Тульская область (31), Ленинградская область (30), Ингушетия (30), Мордовия (30).

Менее 30: Вологодская область (29), Татарстан (29), Бурятия (29), Тверская область (28), Удмуртия (28), Калужская область (27), Тамбовская область (27), Камчатский край (27), Тыва (26), Ивановская область (25), Рязанская область (25), Адыгея (24), Курганская область (24), Владимирская область (23), Амурская область (22), Магаданская область (22), Псковская область (20).

Менее 20: Брянская область (19), Липецкая область (19), Смоленская область (19), Хакасия (19), Калининградская область (15), Кабардино-Балкария (15), Марий Эл (14), Новгородская область (13), Забайкальский край (12), Республика Алтай (11), Севастополь (11), Карачаево-Черкессия (10), Чечня (10), Северная Осетия (7), Еврейская АО (3), Чукотский АО (2).

Как сообщал «Рамблер», к 7 августа в России провели более 30 миллионов тестов на коронавирус, 321 тысячу из них — за последние сутки.