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«Лучший актер»: новая версия «невиновности» Ефремова 

Павел Тиунов 30 минут назад
Михаил Ефремов никогда не ездил пьяным за рулем, поскольку у него нет ни одного штрафа за нетрезвое вождение, заявила журналистам поклонница таланта актера у здания Пресненского суда. По ее словам, СМИ стараются специально очернить имя «лучшего актера современности», сообщает Telegram-канал Life.
Женщина заявила, что артист просто не мог совершить смертельное ДТП, потому что он ни разу не был замечен за вождением в состоянии алкогольного опьянения. Нет ни одного документального свидетельства обратному, подчеркнула она.

«Все его штрафы, которые были, это только за неправильную парковку. Он их уже оплатил», — подчеркнула фанатка.

При этом СМИ, по ее мнению, пытаются очернить и опорочить имя актера, выставив его «убийцей» и «алкашом». При этом журналисты замалчивают факты о том, что Ефремов является гениальным артистом, возможно «лучшим российским актером современности» и о том, что он занимался благотворительностью.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсетей начали обсуждать несколько версий причин смертельного ДТП. Так, одни выразили предположение, что Ефремова в невменяемом состоянии специально подвезли к месту аварии, чтобы возложить на него вину в смерти человека. Другие полагают, что за рулем автомобиля артиста сидел сотрудник заведения, где за несколько часов до инцидента выпивал актер. Согласно этой версии, виновник аварии сбежал до появления на месте ДТП полицейских.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов
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