Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые читающие российские города 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
Названы самые читающие российские города
Фото: РИА Новости
Электронные и аудиокниги больше всего читают и слушают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, самый активный книголюб, на счету которого более двух тысяч прочитанных и прослушанных произведений за год, живет в Ангарске, свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook.
В преддверии Всемирного дня книголюбов, который отмечается 9 августа, сервис по подписке проанализировал данные за последний год и составил рейтинг самых читающих городов России. Всего было охвачено более 800 тысяч профилей пользователей.

"В общем зачете по количеству прочитанных электронных и аудиокниг лидирует столица. В Москве в целом прочли и прослушали примерно в два раза больше книг, чем в Санкт-Петербурге, который занял второе место. Тройку лидеров замыкает Краснодар, на четвертом месте расположился Новосибирск, а на пятом — Екатеринбург", — рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса в пятницу.

Согласно аналитике, в Москве за прошедший год больше всего читали и слушали бестселлер Джен Синсеро "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", в Санкт-Петербурге чаще открывали электронную книгу "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и слушали аудиоверсию "Все хреново" того же автора, а в Краснодаре читали "Привычку быть счастливым" Алекса Байхоу и слушали "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса.

"Самый главный книголюб, по версии сервиса, живет в Ангарске. За последний год этот пользователь прочел и прослушал более 2300 книг. Немного отстает от ангарчанина москвич, на его счету 2 057 произведений. На третьем месте оказался житель Казани с результатом в 1487 книг", — рассказали в сервисе.

Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Последние новости
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
Комментарии
Общество , РИА Новости , Ангарск , Краснодар , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Видео
Попрыгавшие на мемориале Победы подростки попали на видео
00:29
Попрыгавшие на мемориале Победы подростки попали на видео
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение