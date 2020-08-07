Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
Взрыв в Бейруте, чип в мозге, Лукашенко в опасности
Фото: Reuters
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. «Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера. Обсудили главные новости недели:
  • Выборы в Белоруссии всё ближе. Лукашенко предчувствует волнения и решает судьбу задержанных россиян
  • Апокалипсис в Бейруте. Версии произошедшего и "русский" след.
  • Не помню — не было. Ефремов отказывается признавать себя виновным в смертельном ДТП.
  • Маск рассказал о своих мозговых чипах
  • Где в России лучший пляж
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
Общество , Apple , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия назвала условия нанесения ядерного удара
Россия назвала условия нанесения ядерного удара
В России оценили слова Лукашенко о Крыме
В России оценили слова Лукашенко о Крыме
Японцы в ярости из-за открытия центра МЧС на Курилах
Японцы в ярости из-за открытия центра МЧС на Курилах
«Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником»
«Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником»
Видео
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение