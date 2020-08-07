Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы возможные сроки открытия Таиланда для россиян 

Газета.Ru и ещё 5 48 минут назад
Названы возможные сроки открытия Таиланда для россиян
Фото: РИА Новости
В посольстве России в Таиланде сообщили, что обе стороны заинтересованы в скорейшем возобновлении регулярного авиасообщения, передают "Известия".
Уточняется, что обсуждение по данному вопросу ведется по линии авиационных властей двух стран.
Список доступных для россиян мест, по мнению специалистов, может в ближайшее время пополниться и другими континентами. Так, постепенно могут открыться страны Карибского бассейна, островные государства, в частности Мальдивы и Сейшелы, а также в ближайший месяц Таиланд, заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Он пояснил, что данные страны сильно зависят от туризма и будут пытаться создать все условия для путешественников.
Авиасообщение по всему миру было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Газета.Ru: последние новости
В монастыре схимонаха Сергия умерла девочка В монастыре схимонаха Сергия умерла девочка Умерла украинская актриса Оксана Воронина Умерла украинская актриса Оксана Воронина В Роспотребнадзоре сообщили о состоянии тестирующих вакцину "Вектора" В Роспотребнадзоре сообщили о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
Общество , Алексей Волков , газета "Известия" , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина спровоцировала арест россиян в Белоруссии
Украина спровоцировала арест россиян в Белоруссии
Россия назвала условия нанесения ядерного удара
Россия назвала условия нанесения ядерного удара
В России оценили слова Лукашенко о Крыме
В России оценили слова Лукашенко о Крыме
Японцы в ярости из-за открытия центра МЧС на Курилах
Японцы в ярости из-за открытия центра МЧС на Курилах
Видео
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение