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Доброволец раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 1 час назад
Доброволец раскрыл детали испытаний вакцины от COVID-19
Фото: globallookpress.com

«В первый день под вечер разболелась голова. Под утро поднялась температура 37,5, которую сбили обычным парацетамолом. Больше никаких проявлений не было», — рассказал газете ВЗГЛЯД Георгий Смирнов, 23-летний индивидуальный предприниматель из Москвы и доброволец, принимавший участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса.

«Я увидел в интернете, что будет проходить набор добровольцев для участия в испытании вакцины. Я позвонил врачам-исследователям, прошел скрининг и пошел участвовать», — рассказал Георгий.

По его словам, кандидаты на участие в испытаниях должны были быть полностью здоровы. «Сдавали анализ крови, вес, рост, ЭКГ. После проверки позвонили и сказали, что подхожу», — перечислил Георгий, уточнив, что прежде не проходил тестирования на COVID-19. «Там я первый раз сдал тест на антитела и мазки на COVID», — объяснил он.

«Первый этап — мы уехали на самоизоляцию в санаторий Сеченовского университета в Звенигороде. Там мы находились в двухместных палатах по одному. Еду нам передавали через дверь, чтобы мы ни с кем не пересекались. Через день у нас брали мазки на COVID. В последний день взяли анализ крови, сделали ЭКГ и отправили результаты в центр. Кто-то оттуда не уехал дальше вакцинироваться, видимо, не прошел по здоровью», — рассказал Георгий.

По его словам, когда подтвердилось, что состояние здоровья у кандидатов нормальное, их «забрали на машинах и отвезли в кардиологическую больницу первого меда».

«В первый день мы также сдали анализы, на следующий день нас вакцинировали. Я был в первой группе, мне вкололи вакцину один раз. На четыре дня позже приехали ребята из второй группы, им вкалывали два раза. То ли дозировки различные, то ли метод другой», — предположил доброволец.

Он отметил, что в больнице был график сдачи анализов. Испытуемые, по его словам, сдавали кровь, мочу и ЭКГ. «Врачи наблюдали за нами нон-стоп. Измеряли температуру, проверяли самочувствие. Даже на ночь оставался дежурный врач и медсестра. После вакцинирования мы находились под наблюдением 27 дней. Теперь уже мы могли общаться с другими добровольцами. Палаты были одноместные, двухместные и трехместные. Мы вместе общались и употребляли пищу, но от внешнего мира были изолированы. Врачи были в противочумных костюмах», — рассказал Георгий.
На вопрос о том, были ли у него какие-то побочные эффекты, доброволец отметил, что в первый день, уже под вечер, почувствовал головную боль. «Под утро поднялась температура 37,5, которую сбили обычным парацетамолом. Больше никаких проявлений не было. Единственно, образовалось небольшое уплотнение в руке на месте укола, но оно быстро рассосалось. Потом как обычная жизнь, никаких изменений не было», — отметил он.
Георгий добавил, что после испытаний ему не сообщили, сколько продлится действие вакцины. «Ограничений никаких не указали. Сказали, живите обычной жизнью. Сказали, что можно ничего не бояться и маску не носить. В ближайшее время должны опубликовать подробные результаты исследования. Выдали справки о состоянии здоровья, что тест на коронавирус отрицательный. Если возникнут проблемы, мы можем в любой момент связаться с врачами. До полугода нам будут звонить, узнавать самочувствие», — заключил доброволец.
Напомним, российская вакцина против нового коронавируса, как ожидается, будет зарегистрирована в течение 10 дней.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург подчеркивал, что вакцина от COVID-19 не может спровоцировать заболевание коронавирусом.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году Россия сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.
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Общество , Александр Гинцбург , Георгий Смирнов , Денис Мантуров , Минпромторг , Минздрав РФ , Деловая газета "Взгляд" , Звенигород , Москва
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