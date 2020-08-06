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Черногория разрешила въезд россиянам с 7 августа 

РИА Новости 33 минуты назад
Черногория разрешила въезд россиянам с 7 августа
Фото: РИА Новости
Российские туристы смогут въехать в Черногорию без ограничений и дополнительных условий с 7 августа, сообщило правительство республики в твиттере.
Помимо россиян, без ограничений с завтрашнего дня в страну смогут въехать также граждане Канады, Украины, Белоруссии, Азербайджана и Зимбабве.
Несколько дней назад черногорские власти включили Россию в "зеленый список" стран с безопасной эпидемиологической обстановкой. Пи этом пока прямых рейсов между государствами нет.
С 1 августа Россия начала восстанавливать прерванное из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение. В настоящее время возобновлены рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. Также сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы. С 15 августа станут возможны поездки в Швейцарию.
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Общество , Канада , Черногория
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