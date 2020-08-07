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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия 

RT на русском и ещё 19 44 минуты назад
Монастырь схимонаха Сергия проверят из-за смерти подростка
Фото: © sledcom.ru
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).

«В СМИ появилась информация о том, что в хосписе при одном из монастырей в Свердловской области от тяжёлой болезни умерла 15-летняя девочка… Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений… доложить о данных обстоятельствах», — говорится в пресс-релизе СК.

Как уточнил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков, девочка скончалась в результате проблем со здоровьем.

«Это очень грустная история, родители бились за девочку, но всё-таки такое состояние здоровья… Дождёмся, когда СК своё окончательное решение выдаст, но, скорее всего, наше вмешательство здесь не нужно», — цитирует его РИА Новости.

В конце июля Верхнепышминский городской суд оштрафовал лишённого сана схимонаха Сергия в рамках административного дела о возбуждении ненависти.
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Общество , Происшествия , Игорь Мороков , Александр Бастрыкин , Николай Романов , СКР , РИА Новости , Свердловская Область
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