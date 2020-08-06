«Она неадекватная»: любовница Картрайта боится его жену 

Любовница рэпера Александра «Энди Картрайта» Юшко Надежда Романенко очень боится его жену Марину Кохал. Об этом, как сообщает телеграм-канал «База», она рассказала сама.

В июле, как сообщал «Рамблер», Кохал рассказала сотрудникам правоохранительных органов , что нашла Юшко мертвым в их квартире в Санкт-Петербурге, сочла, что он скончался в результате передозировки запрещенных веществ, и расчленила его труп, чтобы не омрачать его память.

Управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня «База» опубликовала показания, которые дала Романенко. Она рассказала, что познакомилась с Юшко в 2014 году, а интимные отношения между ними начались в 2018-м.

Также любовница рэпера сообщила, что Кохал запрещала тому приходить домой позже 23:00 и отнимала у него деньги, которые он зарабатывал. Жена узнала о том, что Юшко изменяет ей, в 2018-м, после чего отношения между ними испортились.

По словам Романенко, Кохал пыталась привлечь внимание супруга разными способами, например, побрилась налысо, когда обнаружила волосы любовницы на его толстовке.