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Власти Сочи усилили контроль за ношением масок 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Власти Сочи усилили контроль за ношением масок
Фото: РИА Новости
Власти Сочи ужесточили контроль за соблюдением масочного режима на курорте на фоне распространения COVID-19. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский на совещании в горадминистрации, передает "Интерфакс".

"Сегодня в Сочи уже пик курортного сезона. Одновременно в городе находятся около 210 тыс. туристов и свыше 500 тыс. местных жителей. В связи с этим мы видим ожидаемый и контролируемый прирост заболевших", — добавил мэр.

Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за соблюдением всех требований режима повышенной готовности, и добавил, что в магазинах, ресторанах, торговых центрах, кафе, дельфинариях, объектах культуры и в общественном транспорте нужно поддерживать контроль за соблюдением масочного режима.
По последним данным, в Сочи зафиксировано 894 случаев коронавируса, 32 человека умерли. Рост числа больных COVID-19 отмечается с последней недели июля. Так, с 23 июля по 6 августа прирост зараженных коронавирусной инфекцией составляет 197 человек.
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Общество , Новости Москвы , Сочи
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