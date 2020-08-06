В России выявили 5,2 тысячи случаев коронавируса за сутки 

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За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 267, до 871 894 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 204 человека, за день до этого — 5 159, еще днем ранее — 5 394.

В 26,2 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 7 331 россиянин выписался после выздоровления, 116 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 676 357 пациентов, 14 606 человек скончались.

За ними следуют: Хабаровский край (120), Ставропольский край (116), Ульяновская область (109), Омская область (106), Нижегородская область (105), Оренбургская область (103). Менее 100 новых случаев: Волгоградская область (98), Приморский край (98), Кемеровская область (97), Воронежская область (96), Ямало-Ненецкий АО (96), Новосибирская область (93), Челябинская область (92), Алтайский край (92), Саратовская область (90), Тюменская область (80), Пермский край (69), Сахалинская область (68), Архангельская область (61), Томская область (60), Якутия (58), Пензенская область (52), Белгородская область (51), Калмыкия (51).

Менее 50: Кировская область (49), Карелия (48), Самарская область (44), Дагестан (42), Астраханская область (41), Ярославская область (39), Коми (37), Орловская область (36), Башкирия (35), Костромская область (33), Тульская область (32), Мордовия (32), Чувашия (32), Ленинградская область (31), Псковская область (30), Татарстан (30).

Менее 30: Удмуртия (29), Курганская область (28), Курская область (27), Рязанская область (27), Тамбовская область (27), Вологодская область (27), Ивановская область (26), Тверская область (26), Адыгея (26), Калужская область (25), Брянская область (24), Бурятия (24), Крым (24), Ингушетия (22), Хакасия (21), Амурская область (21), Магаданская область (21), Владимирская область (20).

код вчерашний, а данные новые Менее 20: Республика Алтай (18), Тыва (17), Калининградская область (16), Новгородская область (16), Липецкая область (15), Смоленская область (15), Марий Эл (15), Кабардино-Балкария (14), Камчатский край (14), Карачаево-Черкессия (12), Забайкальский край (11), Северная Осетия (8), Чечня (8), Еврейская АО (4), Севастополь (4), Чукотский АО (3), Ненецкий АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 6 августа в России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус, 283 тысячи из них — за последние сутки.