Какой праздник 6 августа 

В четверг, 6 августа, отмечаются Международный день «Врачи мира за мир», Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и День железнодорожных войск в России . В этот день родился американский художник Энди Уорхол и скончался казачий атаман Ермак Тимофеевич.

Накануне, 5 августа, как писал «Рамблер», отмечались Международный день светофора и День победы и отечественной благодарности в Хорватии&

В народном календаре славян 6 августа (по старому стилю) — Яблочный спас. До этого дня не позволялось есть яблоки, а с 6 августа, напротив, их начинали массово срывать и освящать.

6 августа в США произошла первая казнь на электрическом стуле (1890 год), Австро-Венгрия объявила войну России (1914 год), первая женщина — Гертруда Эдерле — переплыла Ла-Манш и побила рекорд мужчин по скорости (1926), американцы устроили атомную бомбардировку Хиросимы (1945), был запущен космический корабль «Восток-2» с космонавтом Германом Титовым (1961), чеченские боевики начали штурм Грозного (1996), марсоход «Кьюриосити» совершил удачную посадку на Марс (2012).