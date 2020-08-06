Познер рассказал о сложившемся на Западе образе России 

На Западе сложился образ России как опасной, жестокой страны, которой нельзя доверять; такое отношение стало результатом нежелания Москвы «плясать под определенную музыку», заявил журналист Владимир Познер

«Стереотипы в отношении России и русских существуют очень давно, причем независимо ни от какой идеологии. Ну что такое русский (в понимании западных людей): пьет, страшный, небритый тип, по улицам его городов гуляют медведи ну и все такое прочее. Эти стереотипы, как ни странно, до сих пор существуют, хотя вроде бы достаточно много народу побывало в России, чтобы понять, что это не так», — заявил Познер, отвечая на вопрос о том, насколько объективно и адекватно образ и имидж России воспринимаются на Западе.

При этом, по словам телеведущего, в настоящее время отношение к России хуже, чем во время пика холодной войны.

«Тогда была идеологическая борьба, борьба идей. С одной стороны социализм-коммунизм, с другой свобода-капитализм и две эти точки зрения сталкиваются. Сегодня никакой идеологии нет, вернее, есть одна идеология, потому что Россия — это тоже, в конце концов, капиталистическое государство, никак не социалистическое, да, диковатый капитализм, но все-таки капитализм», — заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.

Однако, отметил он, «из-за того, что в конечном итоге российское руководство в лице (президента Владимира) Путина не захотело играть по правилам, на которых настаивали Соединенные Штаты, об этом он сказал совершенно определенно и жестко в Мюнхене в 2007 году, — из-за этого отношение к России резко изменилось. Вернее, оно изменилось к Путину, и Путин стал как бы символом России: Россия — это Путин и Путин — это Россия».

По его словам, в этом отношении «есть разные оттенки, как к опасному, жестокому, беспощадному, которому нельзя доверять, которого надо опасаться». «И это результат нежелания, если сказать грубовато, „плясать под определенную музыку“. И это нельзя назвать мифами. Это образ, который возникает в результате речей политических деятелей и в результате того, что показывают по телевизору, что пишут в прессе», — добавил он.

Ранее ведущий Владимир Познер рассказал, с чем у него ассоциируется детство, Россия и его семья.