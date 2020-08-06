Путешествие в никуда 

Вопрос, чей Крым , больше не актуален. Гораздо важнее сегодня понимать, что Крым не резиновый. Как и Сочи . Как и Геленджик . Как Анапа . В условиях закрытия границ туроператоры рапортуют об ажиотаже на русском юге. Непонятно, правда, относительно чего этот ажиотаж: то ли относительно прошлых лет, то ли относительно мертвых мая-июня.

Отдыхающие на местах свидетельствуют, что на нашем Черном море все как обычно: людей ни больше, ни меньше, а сервис все так же плох.

Куда же тогда поехали этим летом все те, кто раньше ездил по заграницам? Может быть, расцвели иные направления внутреннего туризма? Началась новая жизнь «Золотого кольца»? Волга вышла из берегов из-за курсирующих туда-сюда теплоходов? На Байкале аншлаг?

Может, соскучившиеся по путешествиям люди раскупили все билеты на поезда и самолеты? Увы! Народ наш в массе своей в этом году не едет никуда.

Этим летом билеты на переезды внутри страны я впервые не покупала за пресловутые 45 суток. И это в условиях, когда многие поезда были отменены. В середине июня я без проблем купила интересующие меня места в поезде, идущем из Петербурга Пермь , за неделю до отъезда. Ехали с детьми в полупустом плацкартном вагоне — знаете, без привычных школьных групп было как-то даже не по себе.

В начале июля мы собрались в Казань . Честно говоря, я до последнего сомневалась, что наша затея удастся. Из Перми в столицу Татарстана курсировал в этот период только один поезд в неделю, да и тот с конечной остановкой в Новороссийске — мне казалось, что все билеты давно раскуплены любителями пляжного отдыха. И что же? Я купила билеты за три дня до отправления! Еще и выбирала. Билеты покупала на пустующем, каком-то постапокалиптичном вокзале, на котором работала всего одна касса (и в ту не было очередей).

А сколько интересных и недорогих вариантов попадается при бронировании жилья. В Казани за неполные одиннадцать тысяч рублей я сняла просторные апартаменты в центре, напротив Ривьеры. Планируя поездку в Чердынь , поняла, что теперь в единственной гостинице города можно снять двухместный номер за тысячу рублей в сутки.

Много скидок на экскурсии. Казанские рекламные буклеты все испещрены красными правками: обзорная по городу — 500 вместо 700 рублей с человека; однодневный выезд в Болгар — 1500 вместо 2000; Свияжск плюс Раифский монастырь плюс Храм всех религий — 1000 вместо 1500.

Конечно, так называемые акции — это привычный рекламный трюк, но попробуйте оценить рентабельность компании, когда ей удается набрать группу от силы человек в 15, которую надо весь день возить (бензин и зарплата водителю) и развлекать рассказами (зарплата гидов). Народ даже при обилии таких щедрых предложений все больше старается до всего добраться сам — благо до Болгара метеор домчит вас за 368 рублей, а до Свияжска на двухпалубном теплоходе можно доплыть вообще за каких-то 127 рублей.

И никаких нигде столпотворений. Это при том, что открыты музеи, летние кафе.

Не думала, что это напишу, но психологически как-то даже не хватает интуристов, этого многоязычного гомона, этих шумных стаек, перемещающихся за флажками.

Делюсь впечатлениями с друзьями и знакомыми. Никто ничему не удивляется. Многие из них — те самые люди, которые никуда в этом году не едут. Причины разные. Но главная, пожалуй, одна — нет денег.

У Маши с Петей их нет, потому что за карантин они потеряли половину дохода. У Оли их нет, потому что она купила путевку на море еще в январе, но ее майская поездка, естественно, сорвалась, а стоимость компания обещает возместить только к августу. У Димы нет денег из-за того, что на волне валютной паники он поспешил потратить сбережения на новый ноутбук и смартфоны детям (он помнит, что цены на электронику одними из первых реагируют на колебания курса рубля). У Наташи нет ни денег, ни свободного времени — работодатель вынудил «отгулять» отпуск еще в апреле, в самый пик самоизоляции, Наташа могла бы, конечно же, отказаться, но тогда, пожалуй, не было бы и работы. Ну, а у Лены с Костей денег не было и раньше, они всегда ездили в отпуск в кредит, а теперь вот что-то остерегаются — будущее уж слишком неопределенно.

Есть объяснения, как бы связанные с принципами. Вот только эти принципы ведь тоже часто продиктованы материальными соображениями.

Вот Катя гордо заявляет, что на российские курорты ни ногой — только Турция. Но ведь в Турцию она ездит который год подряд (в ущерб разнообразию) не только потому, что там лучше сервис, а потому, что этот сервис там еще и дешевле.

И я Катю понимаю, я и сама не готова переплачивать за Сочи (хотя сам по себе, без дикого туристического антуража, я этот городок, представьте, люблю самой нежной любовью). Ей-богу, отдыхать даже в печальной Абхазии лучше — природа так же чудесна, а соотношение цена-качество куда разумнее.

Но, вообразите, этим летом нашим людям не попасть и в Страну Души — абхазы держат границу на замке. Абхазы! Турция вроде открывается, но на каких условиях и по какой цене там смогут теперь отдыхать россияне, пока непонятно.

Впрочем, и у нас ведь не все только скидки и акции. Люди пишут, что отдых в Краснодарском крае и Крыму тоже подорожал. Качество, как водится, не повысилось. Просто южане, как обычно, воспользовались ситуацией.

Знаете, я вообще не понимаю, почему у нас каждый год так отчаянно народ на этот наш юг зазывают. Почему каждый год затягивают эту скорбную песнь про то, что вот отели опять заполнены только наполовину, а надо бы как-нибудь исхитриться и заполнить хотя бы на две трети? Зачем придумывают авантюры с чартерами китайцами, на которых наша страна толком даже не зарабатывает?

Люди, ответственные за развитие туризма в стране, они вообще карту России когда-нибудь разворачивали, они понимают, какую ничтожную площадь занимает российское побережье Черного моря?

Они осознают, какой коллапс произойдет на Кубани, если самые смелые мечты отельеров и туроператоров наконец сбудутся?

Никто ведь не виноват, что в том же Сочи гостиниц понастроили столько, что даже при их загрузке на треть на пляжах не протолкнуться. Что те же гостиницы и пансионаты часть береговой линии просто нагло оттяпали и заставили пустующими шезлонгами, которые пытаются продать чуть ли по цене президентского номера. Нет, ну сделали бы тогда пляж таким же широким и длинным, свободным от частных территорий, как, например, в Батуми.

Не проще ли смириться с тем, что наш юг не резиновый и начать, наконец, по-честному, без дураков развивать другие направления? Развивать в сторону массового отдыха, конечно, а не так, чтобы отдых на Байкале оставался недоступным даже для жителей Иркутска. Чтобы цены на круизы по Волге не шокировали среднестатистического россиянина.

Речные круизы в нашей стране — это отдельная грустная история. Я ведь в Казань поначалу подумывала отправиться с детьми на теплоходе. Позвонила в турфирму, мне посчитали, что шестидневный круиз на меня с детьми обойдется почти в 80 тысяч рублей. Подождите удивляться: дело не в цифрах, дело в том, что в эти цифры заворачивается.

Во-первых, сам теплоход. Речь шла о посудине 1961 года. Я даже предположить не могла, что такое еще плавает. Дальше — каюта. Судя по фото, она представляла собой что-то вроде купе в поезде (четыре узких полки и раковина, даже шкаф уже не влез). Еще интересное: в стоимость путевки не включались цены на экскурсии! И все это с учетом скидок на детей до десяти лет. Скидка, правда, смехотворная — всего 5%.

На другом чуть более современном теплоходе, с чуть более просторными каютами мне предложили размещение почти за 150 тысяч рублей. Для сравнения: наш бюджет самостоятельного путешествия по Татарстану (вместе с дорогой, проживанием, питанием, экскурсиями и сувенирами) едва превысил 35 тысяч рублей. А посмотрели все, что хотели.

Но цены круизные компании держат насмерть, кажется, не столько из жадности, сколько от отчаяния. Круизный сезон короток, половина его в этом году пришлась на карантин. Вот только попытка хоть немного отбить убытки, по всей видимости, не увенчалась успехом.

Я специально смотрела перед началом нашего несостоявшегося круиза наличие свободных мест на круизных теплоходах: их было более чем достаточно. И это с учетом того, что теплоходы были загружены пассажирами с отмененных майских и июньских рейсов.

Вообще потери в сфере отечественного туризма, по разным оценкам, составили за весну и начало лета около 1,5 триллиона рублей. Эти потери можно было бы сократить, если бы и бизнес и государство пошли бы российскому путешественнику навстречу: если бы власть не запугала людей так сильно и не придумала столько новых драконовских эпидемиологических требований, если бы предприниматели охотнее развивали новые, условно безопасные направления.

Но ничего этого не случилось. И, в итоге, одни туроператоры пытаются держать хорошую мину при плохой игре и выдумывают какой-то ажиотаж, понимая, что игра все же проиграна, робко прогнозируют восстановление туристической отрасли не раньше конца 2021 года.

Вопрос только: многие ли дотянут?