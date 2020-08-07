Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четыре выпускника из Подмосковья получили по 300 баллов на ЕГЭ 

RT на русском и ещё 46 36 минут назад
Четверо выпускников Подмосковья набрали 300 баллов ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Четыре выпускника из Московской области получили по 300 баллов в рамках трёх предметов на ЕГЭ.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
Школьники представляют Химки, Коломну, Дубну и Подольск.
  1. «Мы продолжаем подводить итоги экзаменационной кампании. В Подмосковье уже 800 стобальных результатов по ЕГЭ», — заявила Каклюгина.
Она поздравила выпускников и педагогов с блестящими результатами.
Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
RT на русском: последние новости
Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург Ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом отменены Ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом отменены ФМБА запатентовало препарат от коронавируса ФМБА запатентовало препарат от коронавируса
Общество , Инна Святенко , Совет Федерации , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Москва ответила Минску на выдачу россиян Украине
Москва ответила Минску на выдачу россиян Украине
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение