Четверо выпускников Подмосковья набрали 300 баллов ЕГЭ

Четыре выпускника из Московской области получили по 300 баллов в рамках трёх предметов на ЕГЭ.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
Школьники представляют Химки, Коломну, Дубну и Подольск.
- «Мы продолжаем подводить итоги экзаменационной кампании. В Подмосковье уже 800 стобальных результатов по ЕГЭ», — заявила Каклюгина.
Она поздравила выпускников и педагогов с блестящими результатами.
Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.