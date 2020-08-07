Четверо выпускников Подмосковья набрали 300 баллов ЕГЭ

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Четыре выпускника из Московской области получили по 300 баллов в рамках трёх предметов на ЕГЭ.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

«Мы продолжаем подводить итоги экзаменационной кампании. В Подмосковье уже 800 стобальных результатов по ЕГЭ», — заявила Каклюгина. Школьники представляют Химки, Коломну, Дубну и Подольск.

Она поздравила выпускников и педагогов с блестящими результатами.