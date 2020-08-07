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Вырубка лесов на Байкале затронет всю страну 

Национальная Служба Новостей и ещё 4 34 минуты назад
Вырубка лесов на Байкале затронет всю страну
Фото: Национальная Служба Новостей
Координатор международной коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов на пресс-конференции НСН «Лес рубят — щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» рассказал, что подписанный Путиным закон коснется не только Байкала, но всех заповедников и других охраняемых территорий в России.
Подписанный президентом Путиным закон разрешил вырубать леса в районе Байкала без государственной экологической экспертизы. Однако координатор международной коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов на пресс-конференции НСН «Лес рубят — щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» рассказал, что этот закон коснется не только Байкала, но всех заповедников и других охраняемых территорий в России.

«Одним законом отменили семь важных механизмов, которые позволяли предотвратить экологические и земельные нарушения на всех охранных территориях страны, которые теперь будут проходить без государственной экологической экспертизы. Попутно для БАМа и Транссиба разрешено бесконтрольно вырубать леса в окрестностях Байкала», — сказал Симонов.

Напомним, Владимир Путин подписал закон, разрешающий в зоне Байкала «сплошную рубку леса» под нужды Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей до 2025 года. Общественные экологические организации негативно оценили это решение. В соцсетях уже активно стартовал флешмоб против массовых вырубок деревьев рядом с Байкалом #СпасемБайкал или #SaveBaikal.
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Общество , Экология , Евгений Симонов , Владимир Путин
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