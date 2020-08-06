5 августа состоялось первое слушание по существу по делу Михаила Ефремова. В зале суда актер был замечен с мобильным телефоном, что является прямым нарушением условий его домашнего ареста. Ефремов не имеет права пользоваться мобильным телефоном и интернетом. На это нарушение обратили внимание журналисты уже после заседания. Адвокат Ефремова попытался оправдать актера перед журналистами, заявив, что его подопечный изучал фотографии с материалами дела. Однако позже у журналистов появилось видеодоказательство того, что Ефремов листал интернет-браузер. Некоторые журналисты настаивают на том, что Михаила Ефремова теперь следует поместить в СИЗО.
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
Общество , Видео , Михаил Ефремов , ФСИН
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