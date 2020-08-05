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Стало известно, каким ведущим доверяют россияне 

Мария Иванова 41 минуту назад
Стало известно, каким ведущим доверяют россияне
Фото: ТАСС
Большинство участников опроса, проведенного холдингом «Ромир», заявили, что доверяют Андрею Малахову больше, чем остальным телеведущим. Результаты исследования за лето 2020 года опубликованы на сайте холдинга.
Участников исследования попросили ответить на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». В опросе приняли участие 2400 человек.
Большинство респондентов указали первым Малахова. Вторая строчка досталась Максиму Галкину, а замыкает тройку лидеров Александр Гордон.
На четвертом месте оказался Иван Ургант, на пятом — Владимир Познер, шестое место россияне отдали Владимиру Соловьеву. Седьмое место занял Павел Воля, восьмое — Андрей Норкин, девятое — Ксения Бородина, а замыкает топ-10 Леонид Якубович.
В «Ромире» отметили, что Малахов сохраняет лидерство уже третью волну подряд, а Галкин поднялся на второе с четвертого места.
Как сообщал «Рамблер», ранее «Ромир» опубликовал рейтинг доверия политикам и госслужащим. Первое место в нем занял президент России Владимир Путин, второе — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а третья строчка досталась министру обороны Сергею Шойгу.
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Общество , Социология , Сергей Шойгу , Леонид Якубович , Иван Ургант , Павел Воля , Владимир Жириновский , Владимир Познер , Андрей Малахов , Андрей Норкин , Владимир Соловьев , Ксения Бородина , Александр Гордон , Владимир Путин , Максим Галкин , ЛДПР
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