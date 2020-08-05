Стало известно, каким ведущим доверяют россияне 

Большинство участников опроса, проведенного холдингом «Ромир», заявили, что доверяют Андрею Малахову больше, чем остальным телеведущим. Результаты исследования за лето 2020 года опубликованы на сайте холдинга.

Участников исследования попросили ответить на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». В опросе приняли участие 2400 человек.

В «Ромире» отметили, что Малахов сохраняет лидерство уже третью волну подряд, а Галкин поднялся на второе с четвертого места.