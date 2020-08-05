Дроздов помог проверить здоровье 350 утят

Ветеринары из Подмосковья взяли под опеку 350 утят — им всего месяц. После исследований на заболевания их выпустят. Но временно птицы в искусственном водоеме, окруженном лесами Дмитровского округа. Проверить их здоровье помог ученый-зоолог Николай Дроздов , сообщает телеканал "360".

В Дмитровском округе этих утят поставили на карантин. Когда их выпустят, они пополнят ресурс охотничьих птиц Подмосковья. А пока что они под наблюдением областного Минсельхозпрода. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Разин.

"Численность множества видов перелетных птиц, составляющих основу для добычи охотников, сокращается. Необходимо вовремя принять меры по увеличению их численности", — сказал он.

По его словам, утки прибыли в область из фермерского хозяйства Александра Стрыгина, находящегося в Тамбовской области. При участии Николая Дроздова ветеринары уже взяли биологический материал.

"Птица выпущена в искусственный водоем лесного массива Дмитровского округа. Он огорожен сеткой, что позволит полностью соблюсти карантин до выпуска птицы в окружающую среду", — сказал Андрей Разин.

Отобранный биологический материал направили в областную ветеринарную лабораторию. Клинический осмотр птиц показал, что утята здоровы. Ветеринары провели исследования на птичий грипп и наличие паразитов.