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Усадьбу Пришвина взяли под охрану власти Московской области 

News.ru 1 час назад
Усадьбу Пришвина взяли под охрану
Фото: Дом-музей Михаила Пришвина
Главное управление культурного наследия Подмосковья утвердило границы территории усадьбы писателя Михаила Пришвина в деревне Дунино под Звенигородом. Распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.
Теперь на этой территории запрещается любое строительство, не связанное с восстановлением исторических построек, рассказала ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля отдела «Федеральный дом-музей Михаила Пришвина» Лилия Рязанова.
Ещё при жизни Валерии Дмитриевны Пришвиной, жены писателя, в 1960 годы, были разработаны первые документы по охранной зоне вокруг музея. Я рада, что в 2020 году мы подтверждаем этот статус, который фактически существовал 60 лет, — сказала она в эфире «Радио-1».
Участок с домом писатель купил в 1946 году и до 1953 года переезжал туда на всё лето. При этом сама усадьба ведёт свою историю с середины ХIХ века. В то время на этой земле не было построек, а её хозяева передавали собственность из рук в руки.
В 1900 году очередной владелец построил там дом, а в 1901 году продал народовольцам Лебедевым-Критским, которые прожили в усадьбе 40 лет, до самого начала Второй Мировой войны. Во время обороны Москвы в здании усадьбы развернули эвакуационный госпиталь и после того, как война закончилась дом стоял открытый, разорённый, без окон и крыши.
Всё это увидел Михаил Михайлович Пришвин в 1946 году, когда вернулся в Москву из эвакуации и хотел поселиться поближе к городу, но среди своей любимой природы. Он настолько был впечатлён деревней Дунино и этим местом, что купил эту дачу и прожил там 8 лет. Ему было 73 года, когда он поселился там, — рассказала Рязанова.
Вдова Пришвина начала создавать музей сразу после смерти Михаила Михайловича в 1954 году и после того, как обнаружила в калитке записку от его читателей, привела дом в порядок и стала открывать калитку в летние месяцы каждую субботу и воскресенье, чтобы каждый мог зайти в его дом. Именно из-за этого в доме и сохранилась та самая обстановка, которая была при жизни писателя.
Открыв калитку, вы попадаете в 1954 год. На месте, где у Пришвина был яблоневый сад, деревья продолжают приносить огромный урожай, и этими яблоками мы угощаем посетителей. В гараже мемориального музея до сих пор стоит легковая машина «Москвич 400», — рассказала эксперт.
Удалось сохранить и кабинет Пришвина, его фотографические принадлежности. На территории усадьбы, которая занимает гектар, можно увидеть и могилы последних охотничьих собак писателя.
Сейчас дом-музей открыт для всех желающих, однако для этого нужно позвонить и записаться заранее. Из-за мер профилактики коронавируса туда пускают не более пяти человек в час. Маска и перчатки — обязательны.
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Комментарии
Общество , Михаил Пришвин , Правительство московской области , Звенигород , Московская область
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