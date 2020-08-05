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Мясников предупредил Ефремова о последствиях отказа раскаяться за ДТП 

РИА Новости 1 час назад
Мясников предупредил Ефремова после отказа признать вину
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников резко отреагировал на отказ устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова признать вину.
В своем Telegram-канале медик процитировал заявление артиста о том, что он не может признать вину, так как "ничего не помнит", и написал, что вполне возможно напиться до бесчувствия и потери памяти.

"Но есть очевидное: преступление (сесть невменяемым за руль) и невинная жертва этого преступления", — добавил Мясников.

Он подчеркнул, что это реальность, независящая от чьей-либо памяти.

"И есть раскаяние. У каждого оно есть, рано или поздно. Придёт оно и к Ефремову. Только на душе у него к тому времени будет дополнительный грех — трусость, доводящая до подлости", — написал врач.

Также он добавил, что прежде Ефремов ему нравился как артист.

Смертельное ДТП

Вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья их не приняла и отказалась от предложенной Ефремовым материальной помощи.
Впоследствии адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что тот не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб семье погибшего объясняется тем, что в инциденте "участвовала машина" артиста. Кроме того, Ефремов отказался от признательных показаний. Адвокат объяснил это решение процессуальным правом.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Александр Мясников
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