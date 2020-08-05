Добровинский хрюкнул в адрес Ефремова 

Ранее Ефремов выразил свое недовольство словами Добровинского о том, что на одном из заседаний артист «молчал и похрюкивал». Актер попросил суд сделать замечание представителю потерпевших.

Комментируя ситуацию по просьбе журналистов, Добровинский неожиданно хрюкнул, чем рассмешил сотрудников СМИ.

Затем адвокат пояснил, что звук, изображающий хрюканье, можно считать ответом Ефремову, который является болельщиком «Спартака». При этом юрист подчеркнул, что если бы артист болел за ЦСКА , то он бы сымитировал звук, издаваемый другими животными.