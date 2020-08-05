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Добровинский хрюкнул в адрес Ефремова 

Павел Тиунов 1 час назад
Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский хрюкнул, когда его спросили об оскорблениях в адрес подсудимого, сообщает РЕН ТВ. Юрист напомнил, что актер болеет за «Спартак».
Ранее Ефремов выразил свое недовольство словами Добровинского о том, что на одном из заседаний артист «молчал и похрюкивал». Актер попросил суд сделать замечание представителю потерпевших.
Комментируя ситуацию по просьбе журналистов, Добровинский неожиданно хрюкнул, чем рассмешил сотрудников СМИ.
Затем адвокат пояснил, что звук, изображающий хрюканье, можно считать ответом Ефремову, который является болельщиком «Спартака». При этом юрист подчеркнул, что если бы артист болел за ЦСКА, то он бы сымитировал звук, издаваемый другими животными.
Как сообщал «Рамблер», 5 августа на заседании суда инспектор ДПС, присутствовавший на месте смертельной аварии с Ефремовым заявил, что актер сразу после столкновения признал, что сидел за рулем своего внедорожника. Кроме того, по словам правоохранителя, артист заявил, что ехал в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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Общество , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Спартак , ЦСКА , ГИБДД , РЕН ТВ
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