Мясников сделал прогноз по коронавирусу

Коронавирусная инфекция COVID-19 будет сопутствовать человечеству всегда, но это не повод для волнения. Об этом врач Александр Мясников заявил «Ура.ру».

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 18,5 миллиона человек. На днях на курортах в Турции был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Я не вижу здесь поводов для паники», — заявил сегодня Мясников, главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71).

Он назвал рост числа заболевших на турецких курортах логичным, потому что шансы заразиться выше там, где больше людей.

Также врач призвал не волноваться из-за коронавируса как такового и не реагировать на каждый всплеск заболеваемости инфекцией, которую он вызывает, потому что он будет сопутствовать человечеству всегда, а волноваться исключительно из-за тяжелых случаев.

Он добавил, что вакцина от коронавирусной инфекции будет защищать как раз от тяжелого течения болезни, но не болезни вообще.