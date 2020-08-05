Добровинский впечатлил журналистов внешним видом

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«Люксовый» внешний вид адвоката по делу Ефремова привлек внимание журналистов 

Lenta.ru 1 час назад
Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, вышел на публику в стильных аксессуарах. Внешний вид Александра Добровинского привлек внимание журналистов «Комсомольской правды», видео появилось в Telegram-канале издания.
На записи показано, как Добровинский беседует с репортерами в очках итальянского люксового бренда Gucci в оправе черепашьей расцветки. Кроме того, он одет в черно-белую клетчатую кепку и пиджак, украшенный цепью, а также в футболку-поло с малиновым воротником.
В июле сообщалось, что адвокаты по делу Михаила Ефремова прибыли в Пресненский суд Москвы на роскошных автомобилях. Защитник потерпевших Александр Добровинский прибыл на Rolls-Royce, а адвокат Ефремова Эльман Пашаев — на Maybach.
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Общество , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Комсомольская правда
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