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«Как я могу признать вину, когда ничего не помню?» 

Артём Кульша 53 минуты назад
Актер Михаил Ефремов не признает вину в совершении ДТП, в результате которого погиб человек, потому что ничего не помнит. Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил сам.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Ранее актер признал вину в совершении аварии, а затем по настоянию своих адвокатов отказался от признания.
Сегодня в Пресненском районном суде Москвы проходит заседание по его делу. В ходе него Ефремов сообщил, что понимает предъявленное ему обвинение, но вину в совершении дорожно-транспортного происшествия не признает.

«Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?!» — объяснил он.

Вчера депутат Государственной думы Владимир Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину, выплатить компенсацию родственникам погибшего и понести наказание.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Владимир Жириновский , Госдума
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