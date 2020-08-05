«Как я могу признать вину, когда ничего не помню?» 

Актер Михаил Ефремов не признает вину в совершении ДТП, в результате которого погиб человек, потому что ничего не помнит. Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил сам.

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Ранее актер признал вину в совершении аварии, а затем по настоянию своих адвокатов отказался от признания.

Сегодня в Пресненском районном суде Москвы проходит заседание по его делу. В ходе него Ефремов сообщил, что понимает предъявленное ему обвинение, но вину в совершении дорожно-транспортного происшествия не признает.