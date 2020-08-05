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«Он ничего не помнит»: адвокат Ефремова о смертельном ДТП 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер Михаил Ефремов ничего не помнит о ДТП со смертельным исходом в Москве. Слова адвоката привел Telegram-канал Mash.

«Он ничего не помнит. Если вы мне покажете, что он выходит из-за руля, я с вами тоже буду согласен», — заявил защитник, отвечая на вопросы журналистов перед сегодняшним заседанием по делу в Пресненском суде Москвы.

Он также подчеркнул, что «не может фантазировать» о том, был ли кто-то еще в машине с артистом.

«У меня другая позиция», — отметил Пашаев.

По данным ТАСС, Михаила Ефремова уже доставили в суд для участия в первом заседании по существу уголовного дела, он отказался отвечать на вопросы журналистов. К зданию суда также стянуты дополнительные силы правопорядка, так как сторонники артиста громко кричат и шумно поддерживают его.
Как писал «Рамблер», авария с участием актера произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого умер. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов был отправлен под домашний арест, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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Общество , Видео , Происшествия , Михаил Ефремов , Москва
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