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Полицейские спасли ребёнка и попали на видео 

Вадим Дроздов 34 минуты назад
В подмосковном городе Химки двое сотрудников полиции спасли от смерти грудного ребенка. Журналист пообщался с героями и узнал, как все происходило.
Во время ночного дежурства сотрудников ГИБДД к ним подбежала женщина с задыхающимся грудничком на руках. Полицейские не растерялись и отправились с ними в больницу. Сейчас жизни ребенка уже ничего не угрожает, врачи помогли. Сами инспекторы ДПС не считают себя героями и уверены, что так должен был поступить любой на их месте. Мать спасенного ребенка Ольга написала в МВД благодарственное письмо. Так о поступке инспекторов стало известно.
Общество , Видео , ГИБДД , МВД
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