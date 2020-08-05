Полицейские спасли ребёнка и попали на видео 

В подмосковном городе Химки двое сотрудников полиции спасли от смерти грудного ребенка. Журналист пообщался с героями и узнал, как все происходило.
Во время ночного дежурства сотрудников ГИБДД к ним подбежала женщина с задыхающимся грудничком на руках. Полицейские не растерялись и отправились с ними в больницу. Сейчас жизни ребенка уже ничего не угрожает, врачи помогли. Сами инспекторы ДПС не считают себя героями и уверены, что так должен был поступить любой на их месте. Мать спасенного ребенка Ольга написала в МВД благодарственное письмо. Так о поступке инспекторов стало известно.