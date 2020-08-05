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Россияне перечислили причины увольнения с работы 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Россияне перечислили причины увольнения с работы
Фото: depositphotos.com
Россияне назвали причины, по которым увольняются с работы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса подбора персонала Работа.ру.
Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя повысить зарплату. Еще 15% уходят с работы из-за стресса и профессионального выгорания, а 13% из-за отсутствия карьерного роста.
Для 10% опрошенных веской причиной для увольнения может стать желание работать ближе к дому, для 7% — желание уделять больше времени семье соответственно. По 4% россиян могли бы поменять работу из-за конфликтов и намерения переехать в другой город или страну.
В варианте "другое" респонденты чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.
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