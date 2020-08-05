Россияне перечислили причины увольнения с работы 

Россияне назвали причины, по которым увольняются с работы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса подбора персонала Работа.ру.

Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя повысить зарплату. Еще 15% уходят с работы из-за стресса и профессионального выгорания, а 13% из-за отсутствия карьерного роста.

Для 10% опрошенных веской причиной для увольнения может стать желание работать ближе к дому, для 7% — желание уделять больше времени семье соответственно. По 4% россиян могли бы поменять работу из-за конфликтов и намерения переехать в другой город или страну.

В варианте "другое" респонденты чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.