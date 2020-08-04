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Горбачева перестала скрывать роман с новым избранником 

Алиса Селезнёва 53 минуты назад
Горбачева перестала скрывать роман с новым избранником
Фото: соцсети
Актриса Ирина Горбачева опубликовала в Instagramснимок, на котором она держится за руки с бывшим солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым, подогрев таким образом слухи об их романе.
«Рамблер» писал, что Ирина Горбачева два года назад развелась с мужем, актером Григорием Калининым, уличив его в супружеской измене. Она не раз отмечала в интервью, что возвращалась к мужу, однако простить его так и не смогла.
После развода Горбачева перестала афишировать личную жизнь, однако поклонники выяснили, что она встречается с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым.
Сама актриса эти слухи не комментировала.
Вчера, 3 августа, артистка опубликовала серию снимков, сделанных во время поездки на Украину.

«В этот Любимый город, всегда есть вернуться повод…» КИЕВ в моем сердце всегда!» — подписала она фото (орфография и пунктуация автора сохранены).

На одной из фотографий актриса и музыкант держатся за руки.
Поклонники в комментариях к записи порадовались за Горбачеву и Савлепова, подчеркнув, что они очень красивая и гармоничная пара.
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Комментарии 1
Общество , Ирина Горбачева , Григорий Калинин
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