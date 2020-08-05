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Россияне оценили необходимость обязательного ЕГЭ по иностранному языку 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 32 минуты назад
Россияне высказались о ЕГЭ по иностранному языку
Фото: РИА Новости
Три четверти россиян придерживаются позиции, что ЕГЭ по иностранному языку не следует делать обязательным для всех выпускников школ, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 78% считают, что ЕГЭ по иностранному языку не следует делать обязательным для всех. Лишь 16% придерживаются обратного мнения, для 3% этот вопрос незначим, еще 3% затруднились ответить, следует из сообщения на сайте ВЦИОМ.
Среди тех, кто не поддерживает обязательный экзамен по иностранному языку для всех, 31% считает это личное дело каждого, 27% — что он всем не нужен, по 14% соответственно — что не всем дается изучение других языков и что школах низкий уровень их преподавания. Те, кто поддерживают такую идею, ответили, что детям нужно знать иностранный язык (44%), что он дает больше возможностей для дальнейшей учебы и работы (20%), что он нужен для путешествий, общения за границей, с иностранцами (19%), что он будет полезен для общего развития, расширения кругозора (14%).
В то же время, 54% россиян считают, что сегодня не обойтись без изучения иностранных языков, при этом в 2019 году этой позиции придерживались на 9 п.п. чаще. Чаще так отвечают молодые россияне 18-24 лет (62%) и жители столиц (60%). Еще 36% полагают, что изучать языки полезно, но без них можно обойтись. Такой позиции чаще придерживаются россияне в возрасте 25-34 лет и 35-44 лет — 43% и 40% соответственно. Еще 9% россиян считают, что сегодня без изучения иностранных языков легко можно обойтись, чаще всего это жители сел (14%),
Вместе с тем для 80% россиян важно, чтобы их дети свободно владели каким-либо иностранным языком, причем для 30% это крайне важно (чаще для тех, у кого есть высшее или неполное высшее образование (37%) или дети дошкольного (38%) и школьного (37%) возраста). Неважно, будут ли их дети уметь разговаривать на иностранном языке, для 17% россиян, чаще для тех, чьи дети уже старше школьного возраста (22%).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 августа посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, в Минпросвещения России сообщили, что не станут включать иностранный язык в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. В Рособрнадзоре поддержали это решение, поскольку в российских школах, на их взгляд, неравномерный уровень преподавания данного предмета.
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Комментарии
Общество , Результаты ЕГЭ , Русский язык , Рособрнадзор
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