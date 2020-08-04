В России выявили 5,1 тысячи случаев коронавируса за сутки 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 159, до 861 423 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 394 человека, за день до этого — 5 427, еще днем ранее — 5 462.

В 30 процентах новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 7 878 россиян выписались после выздоровления, 144 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 661 471 пациент, 14 351 человек скончались.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Топ-10 по приросту: Москва (691), Свердловская область (182), Ханты-Мансийский АО (177), Московская область (161), Санкт-Петербург (158), Иркутская область (137), Красноярский край (130), Мурманская область (129), Ростовская область (129), Краснодарский край (119).

За ними следуют: Нижегородская область (109), Ульяновская область (109), Омская область (107), Оренбургская область (106), Челябинская область (105), Хабаровский край (100).

Менее 100 новых случаев: Приморский край (99), Ставропольский край (98), Алтайский край (95), Новосибирская область (95), Воронежская область (94), Саратовская область (93), Волгоградская область (92), Ямало-Ненецкий АО (92), Кемеровская область (90), Тюменская область (82), Пермский край (71), Архангельская область (68), Сахалинская область (67), Кировская область (61), Пензенская область (54), Якутия (53), Томская область (48), Дагестан (43), Белгородская область (40).

Менее 40: Бурятия (39), Ярославская область (37), Костромская область (36), Коми (36), Самарская область (36), Крым (36), Орловская область (35), Башкирия (35), Чувашия (34), Тульская область (33), Ленинградская область (32), Курганская область (32), Мордовия (31), Брянская область (30).

Менее 30: Рязанская область (29), Астраханская область (29), Татарстан (29), Тамбовская область (28), Вологодская область (28), Тверская область (27), Тыва (27), Калужская область (25), Адыгея (25), Владимирская область (24), Хакасия (23), Ивановская область (22), Курская область (22), Удмуртия (22), Магаданская область (22), Амурская область (21), Калмыкия (20).

Менее 20: Новгородская область (19), Липецкая область (18), Смоленская область (16), Кабардино-Балкария (15), Марий Эл (15), Забайкальский край (13), Камчатский край (13), Ингушетия (11), Карелия (9), Карачаево-Черкессия (9), Северная Осетия (9), Чечня (9), Республика Алтай (5), Калининградская область (4), Еврейская АО (2), Севастополь (2), Псковская область (1).

Как сообщал «Рамблер», к 4 августа в России провели более 29,2 миллиона тестов на коронавирус, 171 тысяча из них — за последние сутки.