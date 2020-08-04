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«Если виноват, пусть его судят»: знаток Виватенко высказался о секс-скандале с участием Друзя 

Teleprogramma.pro и ещё 1 17 минут назад
Член клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко заявил, что если его коллега Александр Друзь действительно приставал к одной из несовершеннолетних участниц элитарного клуба, то должен отвечать по закону. Виватенко высказался о скандале с участием Друзя.
Друзь попал в секс-скандал с подростком
По его словам, сам он свечку не держал, но если девушку что-то не устраивает, то она всегда может обратиться в суд. При этом он удивлен, что она ток долго молчала.

«Александр Друзь всегда занимался своими делами: преподавание, тренинги. Никогда не слышал, что он — прекрасный детский тренер… Что ж, если виноват, пусть его судят… Будет еще одно скандальное обвинение Друзя».

Напомним, что не так давно бывшая участница детской команды «Что? Где? Когда?» обвинила Александра Друзя в сексуальных домогательствах. По ее словам, когда ей было 16 лет, то Друзь нежно обнял ее за талию. Затем он стал трогать ее за грудь и отпустил в ее адрес пошлую шутку. Как отметила девушка, ничего подобного ни до, ни после она в своей жизни не испытывала. Поведение знатока она назвала мерзостью, сообщает «СтарХит».
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Комментарии 3
Общество , Видео , Александр Друзь , StarHit
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