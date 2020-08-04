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Базу данных проголосовавших по поправкам слили в Сеть 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Данные проголосовавших по поправкам захотели продать
Фото: РИА Новости
Личные данные 1,1 миллиона избирателей были украдены и продаются в даркнете. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, в базе содержатся паспортные данные участников голосования, каждая строка оценивается $1 оптом и $1,5 в розницу. При этом продавец базы рассказал, что ему удалось продать уже 30 тысяч строк, так как база «полностью свежая».
Опрошенные газетой эксперты в свою очередь отметили, что государственные IT-ресурсы защищены слабо, а чиновники не понимают важность информационной безопасности и считают, что в урезанном формате данные не представляют интереса. Однако, по мнению специалистов, это не так.

«Собранные вместе ФИО, паспортные данные, номер телефона уже открывают возможности для социальной инженерии, целевого взаимодействия с инсайдерами, например, в телеком-компаниях», — пояснила ведущий аналитик направления «Информационная безопасность» IT-компании КРОК Анастасия Федорова.

«Рамблер» писал, что ранее на одном из специализированных форумов была выставлена на продажу за начальную цену в 1,5 тысячи долларов база с данными автомобилистов.
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Общество , Анастасия Федорова , Крок
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