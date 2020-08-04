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Вассерман рассказал, как должен поступить Лукашенко в случае с задержанными россиянами 

Украина.ру 3 часа назад
Скандал с россиянами: Вассерман дал совет Лукашенко
Фото: ТАСС
В ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами президент Александр Лукашенко должен выяснить, кто эту провокацию учинил, и должным образом его наказать. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в недавнем комментарии «Свободной прессе».
Эксперт пояснил, что русское большинство граждан Белоруссии, которое, по данным за 2008 год, составляло 93%, ценит и поддерживает меры, принимаемые Лукашенко для поддержания хороших отношений Белоруссии и России.
Он напомнил, что это большинство голосовало на референдуме за государственный статус русского языка в Белоруссии, и оно же неоднократно показывало, что очень высоко ценит существование Союзного государства, а также поддерживает все меры по укреплению этого государства.

«Отсюда вывод. Любая акция, ухудшающая взаимоотношения России и Белоруссии, снижает шансы Лукашенко на победу. Скорее всего, он все равно победит и при таких обстоятельствах: у него колоссальный запас прочности», — рассуждает Вассерман.

Поэтому, по его мнению, у Лукашенко есть только один шанс укрепить свое большинство, а именно — выяснить, кто эту провокацию учинил, и должным образом его наказать,
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом в третью страну.
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Комментарии 5
Общество , В мире , Политика , Анатолий Вассерман , Александр Лукашенко , МИД
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