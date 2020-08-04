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Далай-лама проведет специальные учения для молодежи 

Мир24 14 минут назад
Далай-лама проведет специальные учения для молодежи
Фото: «Мир 24» / Светлана Родина
Далай-лама XIV сегодня начнет учения для тибетской молодежи, которые будут длиться в течение трех дней, сообщает РИА «Новости».
Встречи будут транслироваться в переводе на русский язык на официальном сайте лидера тибетского буддизма. Отмечается, что об учениях попросили сами молодые люди. После основной части встреч Далай-лама будет отвечать на вопросы молодежи.
Трансляции будут проходить 4, 5 и 6 августа в 6.30-7.30 по московскому времени. Кроме того, запись учений также будет доступна на сайте Далай-ламы.
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Общество , РИА Новости
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