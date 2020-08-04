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Заболевших в Абхазии россиян отправят лечиться в Сочи 

ТК «Звезда» и ещё 3 29 минут назад
Заболевших в Абхазии россиян отправят лечиться в Сочи
Фото: MOD Russia via, Globallookpress.com
С 1 августа Абхазия сняла все введенные из-за коронавируса ограничения и открыла границу с Россией.
Заболевших коронавирусом в Абхазии российских туристов будут вывозить лечиться в Сочи. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он напомнил, что границы с Абхазией Россия открыла первого августа. Как рассказал Мурашко, накануне в республику выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора, чтобы оценить условия оказания медицинской помощи россиянам. На этой неделе туда отправится еще одна группа специалистов, которая должна провести аудит приема россиян. При этом Мурашко добавил, что в Сочи одновременно разворачивается медкорпус для пациентов, которых, возможно, придется вывозить на лечение в Россию.
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Абхазия , Сочи
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